América-MG e Cuiabá empatam sem gols e seguem sem vencer no Brasileiro

Os times voltam a campo já neste domingo (20), pela quinta rodada do torneio. Às 11h, o América visita o Palmeiras no Allianz Parque. Mais tarde, às 16h (de Brasília), o Cuiabá recebe o Grêmio —no Dutrinha, já que a Arena Pantanal é um dos palcos da Copa América.

O resultado dá o primeiro ponto à equipe mineira, que continua sem balançar as redes no torneio e na zona de descenso, na 19ª colocação. Já o Cuiabá chega aos dois pontos e ocupa o 14º lugar.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - América-MG e Cuiabá, dois clubes recém-chegados à Série A, entraram no gramado da Arena Independência nesta quinta-feira (17) sem ainda ter vencido no Campeonato Brasileiro —e assim seguem. O encontro terminou com empate em 0 a 0.

