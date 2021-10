América-MG e Bahia empatam sem gols na Arena Independência

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - Na primeira partida sem o técnico Vagner Mancini, o América-MG não conseguiu sair do 0 a 0 com o Bahia na noite deste sábado (16), na Arena Independência, em Belo Horizonte, e completou 10 jogos sem marcar gols, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Coelho vai a 32 pontos e subiu momentaneamente para o 11º lugar na tabela. O Bahia conseguiu escapar, por enquanto, da zona do rebaixamento e agora soma 28 pontos, na 15ª posição —o Santos, com os mesmos 28 pontos, é o novo 17º colocado.

Na próxima rodada o América-MG pega justamente o Santos, no sábado (23), na Vila Belmiro, às 17h. No dia seguinte, às 20h30, o Bahia recebe a Chapecoense, na Arena Conte Nova.

O jogo foi truncado do começo ao fim, aos 18 minutos do primeiro tempo o América-MG foi o primeiro a chegar com perigo pela direita com Ademir. Menos de um minuto depois, o Coelho voltou a atacar, mas também desperdiçou.

O Bahia descontou o ataque aos 28 do primeiro tempo com Nino Paraíba. Outro lance de perigo semelhante aconteceu apenas aos 12 do segundo tempo, em cobrança de falta enviada diretamente para Gilberto que mandou em cima de Cavichioli.

Uniforme

O América-MG usou um uniforme branco com número e nome na cor rosa. As camisas em apoio ao Outubro Rosa, serão autografadas e vendidas. Todo o valor arrecadado será revertido para o projeto Pérolas de Minas.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli, Patric, Ricardo Silva, Lucas Kal (Zé Ricardo), Eduardo Bauermann, Marlon (João Paulo), Juninho, Alê, Ademir, Felipe Azevedo (Rodolfo ) e Fabrício Daniel (Bruno Nazário). Técnico interino: Diogo Giacomini.

BAHIA

Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel (Ronaldo César) e Lucas Mugni; Juninho Capixaba, Raí Nascimento (Rodriguinho) e Gilberto (Rodallega). Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 x 0 BAHIA

Data: 16/10/2021

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Hora: 21h (de Brasília)

Cartões amarelos: Marlon (América-MG), Lucas Mugni (Bahia), Conti (Bahia)