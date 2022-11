Amazonenses conquistam bronze na luta olímpica no Pan-Americano Sub 15 da Colômbia

O Pan-Americano de Luta Olímpica sub-15 aconteceu no último final de semana e teve a participação da seleção brasileira que contou com 12 atletas. Essa é a segunda participação do Brasil na competição. Em 2021, garantiu 9 medalhas.

Os atletas competiram na modalidade estilo livre. O evento é considerado um dos eventos mais importantes da categoria Sub-15 e faz parte do calendário oficial do wrestling nacional de 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.