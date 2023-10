Amazonense Suan Lira derrota grande mestre paraguaio Cubas em 'Exibição de Xadrez'

Manaus/AM - Estratégias, lances precisos e um resultado surpreendente marcou a exibição de xadrez "Simultânea" ocorrida domingo (15) no “Manaus Chess Open”. O momento, que reuniu o grande mestre paraguaio Cubas e 16 jogadores, mostrou o jovem amazonense Suan Lira, atual campeão brasileiro do sub-14, emergir como o único a derrotar Cubas.

Conhecido por sua maestria no tabuleiro, Cubas enfrentou simultaneamente 16 competidores. Entre eles, Suan Lira, um prodígio do xadrez que vem conquistando a comunidade enxadrista com sua habilidade única e astúcia estratégica.

A vitória de Suan sobre Cubas não foi apenas um triunfo pessoal, mas um testemunho do talento excepcional do jovem amazonense. Suan, que recentemente conquistou o título de campeão brasileiro na categoria sub-14, demonstrou mais uma vez sua destreza no xadrez ao superar um adversário experiente.

"Simultânea é difícil para o grande mestre porque ele tem que jogar com várias pessoas. E eu acabei jogando bem. Consegui ter esse resultado ao criar dificuldades para ele e acabei ganhando a partida. Foi um resultado muito legal. Eu gostei", compartilhou Suan entusiasmado.

Na exibição, Cubas venceu 12 competidores, empatou com três e foi derrotado apenas por Suan. O grande mestre paraguaio enfatizou a oportunidade que o torneio oferece aos jogadores locais de competir com grandes mestres destacando o potencial brilhante de Suan no mundo do xadrez.

Além disso, Cubas elogiou o evento, acrescentando que o “Manaus Chess Open” já é um dos melhores eventos da modalidade e conta com jogadores de alto nível.

“É muito legal que os jogadores locais tenham a oportunidade de jogar com grandes mestres, e esse campeonato proporciona isso. O Suan, por exemplo, é um jovem com alto potencial, fez uma boa partida e venceu”, destacou.

Origem

Enquanto Suan, de uma família humilde, comemora essa conquista significativa, ele agora enfrenta o desafio financeiro de competir no Mundial de Xadrez na Itália, onde garantiu sua vaga ao vencer o campeonato brasileiro no início deste ano.

Suan é aluno da Escola Estadual de Tempo Integral Elisa Bessa Freire e compartilha que sua paixão pelo xadrez começou na escola, quando seu professor, Andrey Neves, mais tarde seu treinador, o introduziu ao mundo do xadrez. "Aprendi os conceitos fundamentais do xadrez nas aulas do Elisa Bessa, ministradas pelo enxadrista Andrey Neves", destaca.

Após as aulas na escola, Suan dedicou-se ainda mais em casa, através da leitura de livros, buscando aprimorar suas habilidades. Ele destaca o apoio constante de sua mãe para participar de torneios, apesar das limitações financeiras da família.

Em 2022, Suan fez sua estreia em um campeonato nacional, onde conquistou a quarta posição. Este ano, alcançou o tão sonhado título de campeão brasileiro de xadrez na categoria sub-14.

"Não se trata apenas de estudar, mas de colocar em prática, e isso é adquirido através da participação em torneios. Já participei de outros, e isso foi essencial para o meu crescimento e desenvolvimento profissional", destaca Suan.

Torneio na Itália

O campeão Suan, que recentemente conquistou o título nacional, enfrenta agora um dilema para participar do torneio internacional na Itália. O alto custo das passagens aéreas, estimado em R$ 15 mil para ele e seu treinador, está se mostrando um obstáculo intransponível.

Suan expressa seu desejo ardente de representar o Brasil, em especial o Amazonas, neste prestigiado torneio, mas reconhece que o valor das passagens está além de suas possibilidades financeiras. Ele apela à comunidade em busca de apoio para viabilizar sua participação e a chance de trazer o troféu para o estado.

Vale ressaltar que o montante necessário refere-se exclusivamente às passagens, uma vez que, ao vencer o campeonato brasileiro, Suan garantiu hospedagem e alimentação, cortesia dos organizadores.

A situação familiar de Suan adiciona complexidade ao cenário, já que sua mãe, esteticista, precisa sustentar não apenas o atleta, mas também outros dois irmãos, incluindo um recém-nascido. O desafio financeiro acrescenta uma camada adicional de urgência à busca por apoio comunitário.

"Eu quero muito participar, representar o Brasil e, claro, o Amazonas em um campeonato do nível que será, mas o valor das passagens é alto, por isso eu preciso de pessoas que me ajudem a conseguir realizar o sonho de participar e trazer o troféu para nosso estado” enfatizou.



"Manaus Chiss Open"

O Manaus Chiss Open 2023, que está em sua segunda edição, iniciou no dia 10 e segue até o dia 17 de outubro. As competições ocorrem no hotel Novotel, situado no bairro Distrito Industrial, zona Sul da cidade.

Para quem deseja acompanhar, o evento é aberto ao público e, nesta segunda-feira (16), ocorrerá a 7ª rodada do Manaus Chiss Open ritmo Clássico a partir das 19h.