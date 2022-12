Amazonense se torna primeira mulher de Presidente Figueiredo a ser faixa preta na luta livre

Manaus/AM - Rebeca Cavalcante Silva se tornou a primeira mulher da sua cidade, Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, a se tornar faixa preta na luta livre esportiva. A atual nona colocada do ranking mundial de jiu-jitsu fala sobre a conquista e pede maior visibilidade das artes marciais no Brasil.

"Me sinto muito honrada com esse feito e espero poder contribuir de alguma forma no desenvolvimento do esporte no nosso município, que é tão carente de bons profissionais", disse a amazonense ao site da TV Cultura.

Além de faixa preta na luta livre esportiva, modalidade que pratica há 15 anos, a atleta também é faixa verde no judô e faixa azul no jiu-jitsu.

Em sua galeria de troféus, estão títulos de grande expressão, como por exemplo dois campeonatos brasileiros de jiu-jitsu, bem como dois campeonatos brasileiros e um mundial de luta livre esportiva.

Para 2023, seus maiores objetivos são "conquistar o campeonato mundial de jiu-jitsu" e "tentar passar uma temporada fora do Brasil novamente, tanto para competir quanto para treinar e chegar na faixa roxa muito bem preparada".