Amazonense participa de maratona de 48 horas de natação em Manaus

Manaus/AM - O ex-zagueiro de Nacional-AM e Rio Negro-AM, Paulo Galvão, de 73 anos, está à frente de mais um desafio na sua vida. Isso porque nesta sexta-feira (22) ele participa de uma maratona de 48 horas de natação na piscina do Nacional Clube.

A maratona começou às 9h dessa quinta-feira (21), na sede do clube, na Rua São Luiz, em Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus e só termina às 9h deste sábado (23).

“Esse evento é uma repetição de uma competição que eu fiz ano passado no Recife, quando fiz 48 horas de natação na piscina do complexo esportivo Santos Dumont, que é o templo da natação no Nordeste. O evento vai ser realizado a partir das 9h no parque aquático do Nacional. O ‘Boto Navegador’ vai entrar na água e sair dela somente no sábado às 9h. Todos estão convidados e as portas do Nacional estarão abertas para o público e para quem quiser nos incentivar”, disse Paulo Galvão.

As únicas pausas necessárias serão para alimentação e hidratação.