Amazonense Lucas Santos conquista ouro no halterofilismo do parapan do Chile

Manaus/AM - O Brasil começou muito bem na disputa do halterofilismo nos Jogos Parapan-Americanos Santiago-2023. Logo na primeira final da modalidade, nessa segunda-feira (20), teve medalha de ouro. O amazonense Lucas Manoel dos Santos ergueu 150kg para superar seu adversário por apenas um quilograma e levar a medalha de ouro na categoria até 49kg masculina.

Bronze em Lima quatro anos atrás, Lucas Manoel dos Santos voltou ao Parapan em busca de melhorar o seu resultado. E o amazonense conseguiu, com três levantamentos válidos. Lucas ergueu 142kg e 146kg inicialmente. Mas a marca do ouro foram os 150kg da sua terceira tentativa.

O brasileiro ainda tentou levantar 156kg, para estabelecer um novo recorde da competição, mas não completou a tentativa. O pódio da categoria até 49kg masculina ainda teve o cubano Emmanuel González, que ergueu 149kg, e o colombiano Jhonny Morales, que levou o bronze com 148kg.

Para o atleta, a medalha de ouro chegou em boa hora. Isso porque Lucas dos Santos irá fazer aniversário na segunda-feira, dia 18 de novembro. O campeão parapan-americano vai completar 22 primaveras. “Essa medalha é o melhor presente possível”, brincou o atleta em entrevista ao Olimpíada Todo Dia.

Lucas nasceu com osteomielite, uma infecção no fêmur que causou uma má-formação na sua perna direita. O atleta começou no halterofilismo aos 13 anos e já conquistou grandes resultados, como um ouro no Mundial Júnior e, agora, duas medalhas em Jogos Parapan-Americanos.

“O início desse ano não foi bom, mas a partir do segundo semestre já fui melhorando. Coloquei na minha cabeça que tinha que ficar novamente entre os três primeiros no Parapan”, explicou o atleta. Agora, o foco de Lucas dos Santos são os Jogos Paralímpicos Paris-2024. “Eu vou tentar alcançar Paris e lá tentar ficar então no top-5 ou no top-3”, completou.

