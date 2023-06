Amazonense fica entre os finalistas do Troféu Brasil de Natação disputado em Recife

Manaus/AM - O amazonense Caio Arcos embarcou para o Troféu Brasil de Natação, em Recife, e ficou entre os sete melhores nadadores do Brasil, com a marca de 2min04seg, nos 200 metros costas. Com o apoio do Governo do Amazonas, o atleta fez história quebrando o jejum de mais de 20 anos desde a última vez que um amazonense chegou à final dessa competição.

“O Caio Arcos é membro do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024. Estamos viabilizando para que participe das competições nacionais e internacionais, para que ele garanta o tão sonhado índice olímpico”, comentou o titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Caio Arcos, 18 anos, é atualmente o melhor nadador de costas da região Norte. “Fiquei muito feliz de representar o Amazonas nesta competição e agradeço o apoio do Governo do Estado por me proporcionar essa oportunidade de estar entre os melhores nadadores brasileiros”, comentou.

O Troféu Brasil de Natação foi realizado entre os dias 30 de maio e 3 de junho, no Centro Aquático Santos Dumont, em Recife, e reuniu mais de 400 atletas. Hoje, Caio Arcos vem treinando para alcançar os índices e almeja ser o número 1 do Brasil.

O nadador realiza seus treinamentos no Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus. “Meu foco agora é o Campeonato Brasileiro, que acontece em julho, na Bahia. Vou nadar 100 e 200 metros costas, estou me preparando bastante e espero continuar trazendo títulos para o Amazonas”, comentou Caio Arcos.

Com resultados acumulado, o atleta amazonense leva na bagagem o título de campeão sul-americano em 2022, o 5º lugar no mundial escolar realizado na França, em 2022, medalhista brasileiro em 2018 e 2022, além de ser medalha de ouro no Troféu Leônidas Marques, de 2023.

Novos recordes

O Amazonas também foi destaque no Campeonato Norte-Nordeste de Atletismo, que aconteceu no último final de semana, em Recife. Com apoio do Governo do Amazonas, os atletas Ricardo Alvarez e Temístocles Paraizo subiram no pódio na competição nacional. Alcançando a marca de 15.88 na prova de salto triplo, Ricardo estabeleceu um novo recorde para o Amazonas, superando o anterior de 15.81. Já Temístocles Paraizo conquistou medalha de ouro no lançamento de dardo, com a marca de 65 metros.