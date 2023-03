Amazonense conquista medalhas de ouro no pan-americano de jiu-jitsu nos EUA

Organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), a edição 2023 do Pan-Americano de jiu-jitsu é uma das competições mais importantes do calendário anual da modalidade.

Manaus/AM - O lutador Steffano Cardoso, de 16 anos, garantiu duas medalhas de ouro no Pan Americano Jiu-jitsu Champion Juvenil Blue Middle e Absolute, segunda maior competição da modalidade, realizado na cidade de Kissimmee, na Flórida (EUA). O atleta recebe o Bolsa Esporte Estadual com promessa no alto rendimento amazonense.

