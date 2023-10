Amazonas realiza etapa estadual da 4ª Conferência Nacional de Juventude

Manaus/AM - A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) anunciou a convocação para a Etapa Estadual da 4ª Conferência Nacional de Juventude. O evento ocorrerá na Arena da Amazônia, no dia 28 de outubro, com o tema “Juventude Amazonense Viva: Protagonismo em Defesa da Vida, Território e Justiça!” e contará com a presença de gestores públicos, representantes das organizações da sociedade civil, além de convidados.

As Etapas Estaduais servem como preparatórias para a Conferência Nacional e são antecedidas pelas Etapas Territoriais e Municipais. No evento serão discutidos temas como Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil, Direito à Educação, Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda, entre outros temas atinentes às demandas da juventude amazonense.

Os participantes do evento estadual são delegados e delegadas que foram eleitos em etapas municipais e gestores públicos de juventude dos municípios do Amazonas e convidados envolvidos em políticas públicas juvenis. A Etapa Nacional será comemorativa aos 10 anos de existência do Estatuto da Juventude, instituído pela Lei Federal n.º 12.852, de 2013.

