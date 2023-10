Amazonas joga hoje contra Botafogo-PB em busca do acesso à Série B

Manaus/AM - Após 17 anos sem um clube amazonense disputar uma Série B, o Amazonas FC pode quebrar esse jejum, neste sábado (07), às 17h, na Arena da Amazônia. O palco da Copa do Mundo deve receber mais de 40 mil torcedores na última partida do quadrangular final da Série C, contra o Botafogo (PB).

“É um momento histórico para o futebol amazonense. A Arena da Amazônia está pronta para sediar essa grande partida, que será também um momento inesquecível para as famílias, torcedores e todos que acreditam no acesso do Amazonas FC”, destacou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Neste sábado, a Onça Pintada da zona leste precisa vencer ou empatar diante do Botafogo(PB), para garantir o acesso à Série B de 2024. Em caso de derrota, o Amazonas vai depender da vitória ou empate do Paysandu contra o Volta Redonda, que se enfrentam neste sábado, no mesmo horário.

Garantindo o acesso à Série B, o futebol baré estará representado na segunda divisão pela primeira vez desde 2006, quando o São Raimundo foi rebaixado na competição daquele ano.