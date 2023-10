Amazonas inicia venda presencial dos ingressos para jogo que vale Série B

Manaus/AM - O Amazonas iniciou a venda presencial dos ingressos para o duelo contra o Botafogo-PB, no próximo sábado, pela 6ª e última rodada do quandrangular final da Série C. As entradas custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

A torcida pode comprar os ingressos na bilheteria da arena Amadeu Texeira, no Mercadinho Jr, no bairro Armando Mendes, e também nas lojas TVLar, localizadas no Plaza Shopping, na avenida Eduardo Ribeiro e na avenida Cosme Ferreira.

Os camarotes para o duelo estão esgotados. A meia-entrada também esgotou no site oficial para compra. Ela só está sendo comercializada de forma presencial.

A partida pode marcar o acesso à Série B do clube amazonense. Para isso, precisa apenas de um empate. O Amazonas vem de vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Paysandu, em Belém.