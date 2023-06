Amazonas inicia venda de ingressos para duelo diante do Pouso Alegre

Manaus/AM - O Amazonas FC iniciou, na última quinta-feira (29), a venda online de ingressos para sua quinta partida em casa na Série C do Campeonato Brasileiro. O time encara o Pouso Alegre-MG, no estádio Carlos Zamith, às 15h de domingo (2). Os bilhetes custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos por meio do site ingressodevantagens.com.br.

Também haverá comercialização física na bilheteria do Zamith. Inicia nesta sexta-feira (30), das 12h às 18h. No sábado (1º), véspera do jogo, a bilheteria vai funcionar das 8h às 18h, e no domingo ela abre às 12h30. Todas as formas de pagamento serão aceitas: dinheiro, pix e cartões de débito e crédito.

Adversários nas semifinais da Série D de 2022, Amazonas e Pouso Alegre vão se reencontrar. A equipe mineira venceu os dois duelos naquela oportunidade. Já atualmente, a Onça-pintada vem de três vitórias seguidas e lidera a Série C com 21 pontos. O Pouso tem 12 pontos e ocupa a 14ª colocação.