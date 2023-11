Amazonas FC vence o Fast Clube por 1 a 0 e é campeão amazonense Sub-14

Manaus/AM - Em tarde perfeita para as categorias de base, o Amazonas FC conquistou o título inédito do Campeonato Amazonense Sub-14 de 2023 nesta quarta-feira (15), ao vencer o Fast Clube por 1 a 0, no estádio Carlos Zamith. O gol do título aurinegro foi anotado por Arthur, de pênalti.

O jogo

Dono da melhor defesa da competição, com apenas dois gols sofridos, o Amazonas ofereceu poucos espaços para o Fast e foi letal para fazer o gol da vitória aos 29 minutos do primeiro tempo. Arthur converteu pênalti sofrido por Marquinhos e fez o gol da taça inédita.

A campanha do título

Sob comando de Dennys Mello, o time Sub-14 finalizou a campanha invicta com seis vitórias e um empate. Na primeira fase, a Onça-pintada passou como líder do grupo B, com 10 pontos. É a melhor defesa da competição, foram apenas dois gols sofridos. O ataque fez 15 gols.

Com informações da assessoria