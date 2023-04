Amazonas FC retorna às quadras e fatura Copa Reis Filho de Futsal Adulto Feminino

Manaus/AM - Um retorno glorioso às quadras. O Amazonas FC venceu o Estrela do Norte por 2 a 0 e conquistou o título da Copa Reis Filho de Futsal Adulto Feminino 2023. A decisão aconteceu na noite dessa quinta-feira (20), no ginásio Renné Monteiro, em Manaus. O time campeão será o representante do Amazonas na Copa Norte da categoria.

Como em todas as finais, a definição do time campeão foi decidida nos detalhes. Com mais controle do jogo, o Amazonas FC aproveitou as poucas oportunidades que apareceram. Deise Santana abriu a contagem no segundo tempo. No finalzinho da partida, Amandinha fez o segundo e partiu para o abraço.

O comandante do Amazonas FC, Alessandro “Tandy” Veras, destacou o empenho de suas meninas após dois anos de afastamento do clube das quadras amazonenses. No processo de retomada ao futsal, o grupo contou com atletas experientes e acostumadas a levantar troféus, como a ala Ronaldinha, referência técnica da equipe.

“Depois de dois anos, é muito boa essa sensação de ser campeão de novo com o Amazonas FC, que é o meu clube do coração. A gente sabia da dificuldade de enfrentar o Estrela do Norte, que joga há muito tempo junto, mas montamos um time com atletas de qualidade e conseguimos fazer uma boa campanha e chegar ao título. Agora é se preparar para o Amazonense e depois pensar na Copa Norte”, disse o treinador.

Na história

O Amazonas FC foi campeão da Copa Reis Filho com as seguintes atletas: Diana Amorim (1), Giovanna Oliveira (3), Letícia Vieira (5), Giovanna “Ronaldinha” Ferreira (7), Verônica “Verinha” (10), Amandinha (11), Rayane (14), Rafaela Souza (15), Deise Santana (17) e Enielly (19). A comissão foi composta por Alessandro “Tandy” Veras (técnico) e Ronaldo (preparador de goleiras).

Copa Norte

De acordo com o calendário da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), as copas regionais acontecerão no segundo semestre. A Copa Norte da categoria Adulto Feminino será no Amazonas. As cidades de Manaus e Iranduba disputam o direito de ser a sede da competição.

Conforme o presidente da Federação Amazonense de Futsal (FAFs), Marcelo Galvão, o estado terá direito a duas vagas no campeonato: o Amazonas FC (campeão da Copa Reis Filho) e um representante do município-sede (pode ser o Estrela do Norte, vice da Copa Reis Filho ou Arsenal do Iranduba, caso a Copa Norte seja realizada no município).

Resultados da Copa Reis Filho de Futsal Adulto Feminino 2023

1ª rodada – 17 de abril – Ginásio Renné Monteiro

Amazonas FC 7×0 Filadélfia FC

Estrela do Norte 4×2 Grêmio da Amazônia

2ª rodada – 18 de abril – Ginásio Renné Monteiro

Estrela do Norte 1×1 Amazonas FC

Grêmio da Amazônia 3×3 Filadélfia FC

3ª rodada – 19 de abril – Ginásio Renné Monteiro

Filadélfia FC 2×7 Estrela do Norte

Amazonas FC 7×1 Grêmio da Amazônia

Final – 20 de abril – Ginásio Renné Monteiro

Amazonas FC 2×0 Estrela do Norte