Amazonas FC marca 2 x 1 contra Lagarto e vai para as quartas

Manaus/AM – O Amazonas FC venceu por 2 x 1 o Lagarto-SE, na partida pela série D do Campeonato Brasileiro realizada no estádio Carlos Zamith, em Manaus, neste domingo, que teve prorrogação de seis minutos no 2º tempo. Com esse resultado, o Amazonas se encaminha para as quartas de final da série D

O primeiro tempo do jogo entre Amazonas FC e Lagarto-SE começou com time da casa atacando em busca do gol, o que aconteceu aos 20 minutos, com a inauguração do placar por Ítalo, que fez 1 x 0 para o Amazonas.

O Lagarto conseguiu empatar na prorrogação e, aos 48 minutos da etapa inicial, Leozão conseguiu furar o bloqueio do goleiro Luiz Henrique do Amazonas: 1 x 1.

No 2º tempo, o desempate a favor do Amazonas aconteceu aos 32 minutos, com gol marcado, novamente pelo atacante Ítalo, que não deu chance de defesa ao goleiro Careca: Amazonas 2 x 1 Lagarto.

Escalação

Amazonas: Luiz Henrique, Yuri Ferraz, Alison, Luis Gustavo, Henrique Ávila, Diogo Dolem, Robertinho, Ítalo, Rafael Tavares, Ruan e Judá – Técnico: Rafael La cerda

Lagarto: Careca, G. Lucena, Leozão, Júnior Goiano, Natan, Márcio Duarte, Lucas, Serginho Paulista, Pedro Henrique, Davi Ceará e Bruninho - Técnico: Givanildo Sales