Amazonas FC: ingressos para a final da Série C seguem disponíveis

Manaus/AM - O Amazonas FC reforçou, nesta sexta-feira (13), a venda de ingressos para o confronto de ida diante do Brusque-SC, válido pela final da Série C do Campeonato Brasileiro. A decisão, que pode garantir o primeiro título nacional da Onça-pintada, será disputada na Arena da Amazônia, às 17h, no domingo (15). Os bilhetes custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

As entradas para a decisão podem ser adquiridas em dois pontos físicos: na Arena Amadeu Teixeira e no estádio Carlos Zamith, até sábado, das 9h às 18h. Os bilhetes também podem ser comprados no ingressodevantagens.com.br. Na última parcial divulgada pelo clube, no início da tarde de quinta-feira (12), foi informado a venda de 15 mil ingressos até o momento.

Para esta partida, as gratuidades podem ser retiradas nas bilheterias físicas, com a apresentação de documentação necessária que comprove o direito ao benefício, assim como aqueles que possuem direito à meia-entrada. De acordo com a Portaria Conjunta n° 0001/2015-GS/SSP, é proibida a entrada de crianças até 5 anos no estádio.

Amazonas e Brusque se enfrentam pela segunda vez na competição. Garantidos na Série B 2024, as equipes agora buscam o título nacional. Na estreia de ambas pelo atual certame, em duelo disputado no estádio Augusto Bauer, na cidade homônima ao clube catarinense, vitória dos donos da casa por 1 a 0, gol anotado pelo volante Rodolfo Potiguar.

Com informações da assessoria