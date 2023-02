Amazonas FC empata com Nacional pela 7ª rodada do Barezão

Após marcar gol no primeiro tempo, no segundo tempoo jogo foi parado para atendimento médico a Léo Aquino. O meia do Nacional caiu no gramado com cãimbras.

O jogo aconteceu no estádio Carlos Zamith, no Coroado, zona Leste.

Manaus/AM - Em mais um jogo acirrado do Barezão, o Amazonas FC empatou em 1 a 1 com o Nacional na tarde deste sábado (18).

