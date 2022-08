Amazonas FC disputa acesso à série C do Brasileiro em Manaus

Manaus/AM – A capital do Estado sedia dois jogos neste domingo, dia 14, sendo um pelo Campeonato Brasileiro, série D, e o segundo pelo Amazonense série B. Ambos têm início às 15 horas, horário local.

Pelo Brasileiro, série D, o Amazonas FC enfrenta o Lagarto-SE em partida que disputa vaga de acesso à série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, zona Leste. No último confronto entre as duas equipes, no dia 7 de agosto, no Sergipe, o placar ficou em 1 x 1.

No estádio da Colina – Ismael Benigno, no São Raimundo – o Unidos da Alvorada, vice-líder do Amazonense, série B, enfrenta o Tarumã, 9º colocado na tabela de classificação da Federação Amazonense de Futebol (FAF).