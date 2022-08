Amazonas FC deixa Lagarto empatar pela série D no Sergipe

Lagarto/SE - Em jogo realizado no estádio Barretão, no Sergipe, o Amazonas conseguiu inaugurar o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Ruan, o camisa 11. Na primeira etapa, pelo menos duas finalizações do Amazonas levaram perigo à defesa do Lagarto, uma bateu na trave e a outra inaugurou o placar.

O primeiro tempo teve prorrogação de mais 3 minutos.

O 2º tempo começou com chuva na cidade de Lagarto/SE e forte marcação do Lagarto sobre o Amazonas, na busca pelo empate, que aconteceu aos 26 minutos em cobrança de escanteio de Davi Ceará, Bruninho meteu a cabeça e fez o gol de empate.

Com nove gols, Rafa e Ítalo, do Amazonas, estão entre os seis primeiros artilheiros da Série D, dos quais dois fizeram 10 gols e os outros quatro, 9 gols cada. Entre estes, o Lagarto não tem representante.

O 2º tempo chegou aos 49 minutos.

Escalação inicial (CBF):

Amazonas: Luiz Henrique, Yuri, Ruan, Henrique, Ítalo, Rafa, Alison, Luiz Gustavo, Juda, Luiz Henrique, Robertinho

Lagarto: Careca, Lucena, Davi, Emanoel, Natan, Marcio, Lucas, Rhuan, Davi Ceará, Bruninho, Pedro Henrique