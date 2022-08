Amazonas FC bate Juventude-MA por 2x1 nas oitavas da série D

Manaus/AM - Único representante do estado que ainda segue no Campeonato Brasileiro da Série D, o Amazonas FC avançou mais uma etapa na competição. Neste domingo, dia 31 de julho, a equipe venceu o Juventude (MA) por 2 a 1, no Carlos Zamith, e se garantiu nas oitavas de final da competição. O jogo de ida, foi 0 a 0.

O Amazonas FC chegou a vitória com dois gols de Ítalo aos 13 minutos do 1º tempo e aos 50 minutos, na prorrogação do2º. Agora vai ter um novo desafio pela frente: vai encarar o Lagarto FC (SE) que se classificou com duas vitórias sobre o Souza (PB).

Por ter maior número de pontos ganhos em toda a competição (somando-se 1ª e 2ª fases), o Amazonas FC (35 pontos) terá o mando de campo da partida de volta contra o Lagarto FC (31 pontos).

Fonte: FAF