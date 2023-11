Amazonas FC anuncia atualização da marca para 2024

Manaus/AM - O Amazonas FC anunciou, nesta terça-feira (14), a primeira novidade para a temporada 2024. Trata-se de uma atualização na marca do clube, que passará pela segunda modificação no ano após a conquista da Série C do Campeonato Brasileiro – o primeiro e único título nacional da história do futebol amazonense.

Agora, o escudo aurinegro contará com três estrelas douradas – duas do mesmo tamanho e uma maior –, cada uma corresponde aos títulos conquistados pela Onça-pintada em pouco mais de quatro de história. Na parte interna, o “F.C” deixa de existir e dá lugar apenas ao “Amazonas”.

"A estrela da direita representa o título da Série B do Amazonense, a da esquerda a nossa primeira conquista na elite do Estadual e a maior delas simboliza a Série C. Optamos por retirar o ‘F.C’ e deixar apenas ‘Amazonas’ para potencializar nossa representatividade", disse Roberto Peggy, CEO do Amazonas FC.

Neste ano, ao vencer o Barezão, o clube já havia atualizado sua marca, que antes contava com uma estrela prateada e passou a ter uma dourada. A opção por incluir todas as conquistas com a mesma cor é uma forma de valorizar os títulos aurinegros – dois estaduais e um nacional.

Com novos troféus adicionados à galeria em 2023, a Onça-pintada terá calendário cheio na próxima temporada – jogos entre janeiro e novembro. Pela primeira vez em sua história, a equipe disputará quatro competições: Campeonato Amazonense, Copas Verde e do Brasil, além da Série B.

Com informações da assessoria