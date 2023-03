Amazonas FC afirma que prisão de jogador por pensão foi 'abusiva e arbitrária'

Manaus/AM - O Amazonas FC comunica que o volante Delciney já está em liberdade. O jogador foi preso na noite dessa quinta-feira (2), pelo não pagamento de pensão alimentícia, mas o mandado de prisão em questão encontrava-se expirado e com o acordo entre as partes devidamente firmado, segundo informou nesta sexta a assessoria do time.

Confira trecho do comunicado: "já está em liberdade após erro crasso do sistema de Justiça (Poder Judiciário, Polícia Civil e Polícia Militar) ao realizar uma prisão abusiva e arbitrária".

O clube segue acompanhando e prestando todo apoio jurídico ao atleta, que tomará providências por conta de ter tido sua honra e moral vexatoriamente expostas, já que alguns sites e portais de notícias divulgaram o envolvimento do jogador em outras atividades ilícitas, descartadas a partir da sua liberação pelo próprio Poder Judiciário.

No campo esportivo, o jogador está à disposição da comissão técnica para o duelo deste sábado (4), diante do Princesa do Solimões, às 15h30, em Manacapuru.