Amazonas encerra participação nos Jogos Escolares Brasileiros com 53 medalhas

A delegação foi dividida em três blocos: o bloco 1 era composto por atletas que disputam as modalidades de Basquetebol, Futsal, Ginástica Artística, Judô, Karatê, Taekwondo, Vôlei de Praia e Xadrez. No bloco 2 foram os competidores das modalidades de Tênis de Mesa. E no bloco 3 foram os estudantes que competem no Atletismo, Atletismo Adaptado, Badminton, Handebol, Natação, Voleibol e Wrestling.

Os dados oficiais de medalhas de ouro, prata e bronze e o ranking dos estados premiados serão disponibilizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). A competição, que começou no dia 31 de outubro, encerrou-se ontem (14/11), no Parque Olímpico.

Manaus/AM - Os 15 dias de Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), no Rio de Janeiro, mostraram a garra e o talento dos estudantes-atletas do Amazonas, que conquistaram, ao todo, 53 medalhas em modalidades como atletismo, vôlei de praia e luta olímpica (wrestling).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.