Amazonas conquista nove medalhas pelo Wrestling nos Jogos Escolares Brasile

Manaus/AM - A equipe amazonense de Wrestling conquistou nove medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022, sendo seis medalhas de ouro, uma medalha de prata e três de bronze. O grupo é formado por três estudantes-atletas de Atalaia do Norte, três de Benjamin Constant, um de Maués e três de Manaus. Eles competem no segundo bloco de modalidades dos Jogos, que começou na quarta-feira (9) e segue até a segunda (14).

Os JEBs são uma competição da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), representada na delegação pela Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade).

Em Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus), a participação dos estudantes é fomentada pelo projeto Bom de Luta, desenvolvido na Escola Estadual (EE) Tereza Lemos de Oliveira Santos, com apoio do Governo do Amazonas. O técnico Waldeci Silva, de 40 anos, está à frente do projeto e acredita na transformação que o esporte promove na vida das crianças.

“Implantamos o projeto em 2016, em Atalaia do Norte, um dos municípios com o menor Índice de Desenvolvimento Humano do Amazonas, e nós estamos vencendo esse desafio através do esporte. Alguns de nossos atletas já participam de competições nacionais e internacionais. Isso muda não só a vida deles, mas também da família e da comunidade”, mencionou Waldeci, que além de professor, é vice-presidente da Confederação Brasileira de Wrestling.

Medalhistas Série Ouro

• Jennyfer de Souza Queiroz – Ouro – EE Olga Falcone – Manaus

• Gabriele Karoline – Ouro – EE Imaculada Conceição – Benjamin Constant

• Vitória Valentina – Ouro – EE Tereza Lemos – Atalaia do Norte

• Maria de Jesus – Bronze – EE Tereza Lemos – Atalaia do Norte

• Samuel Torres – Ouro – EE Senador Evandro das Neves Carreira – Manaus

• Luiz Avelar – Ouro – EE Eliana de Freitas Moraes (CMPM VII) – Manaus

• Francisco Willison – Prata – Escola Municipal Olavo Bilac – Manaus

• João Pedro Penha – Bronze – EE Tereza Lemos de Oliveira Santos – Atalaia do Norte

Medalhista Série Prata

• Lavozier Marubo – Ouro – EE Carmosina Almeida – Atalaia do Norte