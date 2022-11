Amazonas anuncia a renovação de contrato com o atacante Miliano

Manaus/AM - O agora atacante Miliano é o 5º jogador a renovar com a Onça-pintada para 2023. O atleta disputará seu primeiro Estadual com a camisa aurinegra. Miliano, que começou como lateral e depois passou a jogar como atacante, tem 27 anos e é natural de Anamã.

O jogador foi peça importante na conquista do acesso à Série C do Brasileirão. Vice-campeão amazonense nas duas últimas edições de Estadual – por São Raimundo e Princesa do Solimões respectivamente –, ele chegou à Onça-pintada para a disputa da Série D 2022 e entrou em campo 11 vezes, marcou três gols e distribuiu três assistências.

O Amazonas, que será treinado novamente pelo técnico Rafael Lacerda, estreia no Barezão 2023 no dia 29 de janeiro, às 15h, em local a definir, diante do Manauara. A programação de pré-temporada ainda não foi determinada pelo clube.