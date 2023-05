Amazonas anuncia lateral Caio Hila, ex-São Bento, e volante paraguaio Jorge Jiménez, ex-Paysandu

Manaus/AM - O Amazonas segue atento ao mercado para fortalecer seu elenco após a conquista do Campeonato Amazonense 2023. Nesta terça-feira (2), o clube anunciou a chegada de mais dois reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro: o lateral-direito Caio Hila e o volante paraguaio Jorge Jiménez.

Caio Hila chega à Onça-pintada para sua primeira experiência na região Norte após disputar o Campeonato Paulista pelo São Bento. Além do Bentão, o defensor de 23 anos já passou por Cuiabá, Internacional, Bahia, Velo Clube e Inter de Limeira-SP.

“Estou muito feliz com a oportunidade de poder estar aqui no Amazonas, sei que o clube vem crescendo bastante, acabou de ser campeão estadual e fico contente de estar fazendo parte desse projeto, melhor ainda chegar com o clima leve, clima bom após a conquista do título”, revelou o jogador.

Nascido em Assunção, capital do Paraguai, Jorge Jiménez reforça o Amazonas após defender o Paysandu. O volante de 30 anos acumula ainda passagens por San Telmo, da Argentina, Nacional, do Paraguai, Náutico, Operário-PR, CRB, Ituano e o próprio Papão da Curuzu.

“A expectativa é máxima, é fazer um grande Brasileirão e poder ajudar meus companheiros a alcançar os objetivos do clube. Me encontrei com um grupo forte, de grandes jogadores, conheço a maioria de enfrentar por outros times e a adaptação tem sido muito boa”, explicou o atleta.

Os novos reforços encontram-se com a delegação aurinegra em Brusque e aguardam regularização para estarem aptos a enfrentar o time homônimo na quarta-feira (3), às 18h (de Manaus), no estádio Augusto Bauer. O duelo marca a estreia do Amazonas na Série C do Campeonato Brasileiro.