'Amanhã somos todos Flamengo', diz Bolsonaro, que já se declarou palmeirense antes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira (26) torcer pela vitória do Flamengo na final da Copa Libertadores, que será disputada neste sábado (27) contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.

Bolsonaro já se declarou palmeirense, mas é frequentemente visto em estádios vestido a camisa de outros clubes, inclusive a do rubro-negro carioca. Em uma dessas ocasiões, no ano de 2019, assistiu a jogo da equipe com a camisa do clube e ao lado de Sergio Moro, seu então ministro da Justiça.

A declaração de apoio ao Flamengo para a decisão continental foi dada em um evento militar no Rio de Janeiro.

"Assim como falei em 2019 e deu certo, amanhã somos todos Flamengo", disse ele. O presidente havia declarado apoio ao time carioca há dois anos, quando o Flamengo conquistou o título da Libertadores sobre o River Plate (ARG), no Peru.

O nome de Jair Bolsonaro é uma homenagem a um ídolo palmeirense, Jair Rosa Pinto. Ao longo de seu mandato, contudo, a atual diretoria do Flamengo, encabeçada pelo presidente Rodolfo Landim, tem tido acesso direto ao presidente.

A chamada MP do Mandante (medida provisória que dá ao mandante do jogo de futebol o direito exclusivo de transmiti-lo ou negociar a transmissão) foi editada por Jair Bolsonaro em 18 de junho, após se encontrar com Landim.

A diretoria rubro-negra tem negado vínculos políticos com o presidente e afirma agir por interesse do clube.