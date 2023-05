Alvorada anuncia Marinho como treinador e primeiros reforços para a Série B

Manaus/AM - O Unidos do Alvorada anunciou nessa terça-feira (23), a contratação do técnico Marinho e os primeiros reforços para a disputa da Série B do Amazonense. Além do ex-treinador do São Raimundo, o clube também oficializou o retorno do lateral Luquinhas e a chegada do atacante Léo Salgado.

Após comandar o Tufão em duas oportunidades e acumular passagens por equipes de base da equipe alviceleste, Marinho terá sua primeira experiência à frente de um clube profissional longe da Colina. Com o São Raimundo, o treinador de 43 anos chegou à semifinal do Campeonato Amazonense 2020 e à mesma fase da Copa Verde 2022.

Revelado pelo Fast e campeão estadual sub-19 pelo Rolo Compressor em 2021, Luquinhas retorna ao Alvorada após defender o clube na Série B do ano passado, além de ter disputado a Copa Verde pelo São Raimundo. Ou seja, o defensor de 20 anos voltará a trabalhar com Marinho nesta temporada.

Por sua vez, Léo Salgado também acumula passagens pelas categorias de base do Fast, além de ter passado pelo Serrano-RJ. Na temporada passada, o atacante conquistou o acesso para o Barezão com o Rio Negro e em 2023, defendeu o Galo já na elite do futebol amazonense.

Com 24 anos, Salgado é o primeiro jogador acima de 23 anos contratado pelo Unidos do Alvorada para a disputa da Segundinha. De acordo com o regulamento, a competição será sub-23 e permitirá que cada equipe inscreva cinco jogadores acima da idade permitida.

A Série B está prevista para iniciar no dia 19 de julho e o Alvorada estreará um dia depois, diante do Sul América, às 15h30, no estádio Carlos Zamith.