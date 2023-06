Alvo do São Paulo, atacante Erick já foi o 4º maior driblador do mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Erick, do Ceará, é a bola da vez no São Paulo.

Um levantamento realizado pelo Observatório do Futebol CIES ranqueou os jogadores com mais dribles do futebol mundial na temporada de 2021, e Erick apareceu na quarta colocação, atrás de Adama Traoré (1º), do Wolverhampton (Inglaterra), Nahuel Luján (2º), da Universidad de Chile, e Chidera Ejuke (3º), do CSKA Moscou (Rússia).

Erick somou 8,32 dribles certos a cada 100 minutos jogados. O CIES levou em conta dois critérios principais para definir o ranking: o número de dribles tentados e a porcentagem de sucesso. A classificação mostra no topo da tabela aquele atleta que acertou, em média, mais dribles num período de 100 minutos.

Erick começou a carreira na base do Santos. Ele acabou dispensado do clube, se transferiu para a base do Náutico e chegou a ter uma passagem pelo Cruzeiro antes de retornar ao time pernambucano e ser adquirido pelo Braga (Portugal).

O atacante atuou mais pela equipe B do clube português e acabou emprestado ao Vitória por duas temporadas. Ele disputou o Brasileiro pelo time baiano em 2018, quando o Leão acabou rebaixado. Erick voltou a Portugal para jogar no Gil Vicente, mas retornou ao Brasil em 2020, de volta ao Náutico.

Após se destacar pelo Náutico, Erick foi contratado pelo Ceará e está no time até hoje.

ERICK TEM CONTRATO PRÓXIMO DO FIM NO CEARÁ

Erick tem contrato com o Ceará até 31 de dezembro deste ano, e ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do próximo sábado (1º de julho).

O Vozão tenta a renovação do contrato do jogador, mas o técnico Dorival Junior pode ser um trunfo para o São Paulo na contratação. O treinador trabalhou com Erick no Vozão em 2022, quando o time teve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Sul-Americana.

O Ceará sabe do interesse são-paulino e da boa relação entre Dorival e Erick. Nesta temporada, o jogador é o principal artilheiro (13 gols), e garçom (10 assistências) do elenco do Vozão.

Aos 25 anos, Erick completou 92 jogos com a camisa do Ceará neste fim de semana, contra o Sampaio Corrêa, e está próximo de alcançar a marca de 100 jogos pelo Vozão. Ele bateu o pênalti decisivo do título da Copa do Nordeste, contra o Sport, dentro da Ilha do Retiro. O principal objetivo do time no ano agora é subir para a Série A.