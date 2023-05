Alvo do Liverpool marca no fim, e Brighton vence United pelo Inglês

SÃO PAULO/SP - O Brighton venceu o Manchester United por 1 a 0, no último minuto, na quinta-feira(4), em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Inglês.

O Brighton vai a 55 pontos e sobe para o sexto lugar. O United permanece com 63, na quarta colocação.

Alvo do Liverpool para a próxima temporada, MacAllister marcou de pênalti o único gol do jogo.

Jogo equilibrado

Jogo foi bem equilibrado, com os times tendo boas oportunidades para abrir o placar. Logo no primeiro minuto da partida, o United já chegou com perigo com Antony, mas o brasileiro mandou para fora. No minuto seguinte, em erro na saída de bola do United, Mitoma aproveitou e tentou abrir o placar, mas a bola acertou em cheio o rosto do goleiro De Gea.

Times pecaram na pontaria. O Brighton tentou se impor jogando diante de sua torcida e agredir o United, que apostou em Rashford para comandar os contra-ataques.

Segundo tempo foi mais morno, com o Brighton aproveitando os erros do United e acionando Mitoma no ataque, mas parando na boa marcação de Wan Bissaka, impedindo o time mandante de marcar.

Shaw colocou a mão na bola e o árbitro deu penalidade máxima. Mac Allister cobrou e fez o gol da vitória do Brighton. O argentino é alvo do Liverpool, que já fez proposta pelo jogador e está aguardando uma resposta para seguir nas negociações.

BRIGHTON

Jason Steele, Adam Webster, Lewis Dunk, Pervis Estupinan, Julio Enciso, Kaoru Mitoma, Moises Caicedo, Billy Gilmour (Colwill), Alexis Mac Allister, Danny Welbeck (Deniz Undav), Facundo Buonanotte (March)

MANCHESTER UNITED

David de Gea, Victor Lindelof, Diogo Dalot, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Fred (Sabitzer), Casemiro, Antony (Sancho), Anthony Martial (Weghorst)

Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove, na Inglaterra

Cartões Amarelos: Casemiro, Dalot, Antony, Shaw (United); Webster, Dunk, Colwill, Caicedo (Brighton)

Gol: Mac Allister (90' + 5'')

Folha de São Paulo / Portal do Holanda