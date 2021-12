Alto valor afasta Palmeiras de alvo para camisa 9; veterano volta à lista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O argentino Valentín "Taty" Castellanos, 23, voltou à lista de reforços do Palmeiras para 2022, depois de já ter sido objetivo do clube para 2021. O problema é o preço. Para liberar o atleta, o New York City (EUA), controlado pelo mesmo grupo que comanda o Manchester City (ING), quer 20 milhões de dólares —R$ 112 milhões, pela conversão atual.

Castellanos gostou da oferta do Palmeiras no ano passado, e uma nova aproximação seria bem recebida por ele para essa temporada. Mas um novo modelo de negociação, ou uma baixa na pedida, seriam essenciais para que a negociação prosseguisse.

Castellanos fez uma ótima temporada pela equipe de Nova York, com 19 gols em 32 partidas pela MLS, a liga do EUA, sendo o artilheiro máximo do campeonato. E ainda sagrou-se campeão da MLS Cup.

ELKESON SAI DO SCRIPT

Ligado ao Palmeiras desde os primeiros rumores de sua saída do Guanghzou FC, Elkeson foge um pouco do padrão de reforços que o Palmeiras busca: jogadores jovens com potencial de revenda. Mas isso não o descarta de cara.

O centroavante é avaliado internamente como um grande nome, e o Palmeiras topa conversar com o atleta para entender o que ele espera em termos de remuneração e contrato.

Após muitos anos de China, país cuja seleção passou a defender ao se naturalizar e passar a ser chamado de "Ai Kesen", a realidade salarial do atacante teria de ser bastante alterada para que ele se encaixasse na expectativa do Palmeiras.

Outro detalhe joga contra ele: ao contrário de muitos jogadores que se naturalizam mas não perdem a nacionalidade brasileira, como é o caso do "italiano" Jorginho, do Chelsea, Elkeson renunciou à nacionalidade brasileira e tornou-se chinês. Isso faria com que ele contasse como estrangeiro.

Apenas cinco estrangeiros podem ser inscritos por partida. Hoje, o Palmeira já tem no elenco Gómez, Piquerez e Kuscevic, além de Huerta e Atuesta, que chegam ao clube para 2022.