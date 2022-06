Alonso diz que atacará Verstappen na primeira curva no GP do Canadá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto da Alpine Fernando Alonso ficou na segunda posição no treino de classificação para o GP do Canadá. O resultado foi o melhor do piloto em classificações desde 2012, quando foi pole no GP da Alemanha.

Em entrevista concedida após a classificação, o piloto comemorou o desempenho. "Tem sido um final de semana incrível. Agradeço à condição chuvosa do dia de hoje".

Alonso celebrou, ainda, o desempenho do carro. "Me senti confortável durante todo o tempo, e os fãs me deram aquele empurrão extra. Pretendo atacar o Max já na primeira curva", disse.

Sob intensa chuva, Alonso também fez a melhor marca do dia no terceiro treino livre deste sábado (18), 1min33s836. A consagração do espanhol foi motivo de celebração entre quem assistia à competição pessoalmente e quem comentava pelas redes sociais.

Max Verstappen fez o melhor tempo do treino de classificação da Fórmula 1 e garantiu a pole position para o GP do Canadá, que acontece no domingo (19): 1min21s620.