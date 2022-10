Alonso alfineta Hamilton ao dizer que títulos de Verstappen valem mais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o bicampeonato de Max Vertappen garantido na Fórmula 1, o holandês recebeu muitos reconhecimentos de colegas do grid, incluindo do, também duas vezes campeão mundial, Fernando Alonso.

O espanhol, inclusive, não deixou escapar a chance de comparar o jovem piloto a Lewis Hamilton. "Os títulos de Max valem mais do que os de Hamilton. Tenho muito respeito por Lewis, mas é diferente quando você ganha sete títulos mundiais tendo apenas que lutar contra seu companheiro de equipe", disse.

As campanhas vitoriosas de Alonso em seu bicampeonato foram travando batalhas com pilotos de outras equipes, talvez, por isso, o espanhol se sentiu à vontade de afirmar sobre a 'vantagem' de se ganhar dessa forma e não competindo apenas com um companheiro que corre no mesmo carro. "Acho que um campeonato como esse vale menos do que quando você lutou contra outros pilotos com material equivalente ou até melhor", completou.

Indo para sua 20ª temporada na Fórmula 1, Alonso ainda falou sobre a chance de competir com grandes nomes da geração, mas não ter a oportunidade de batalhar com Max por um título. "Tive a sorte de lutar com Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Michael Schumacher no passado, mas nunca tive essa oportunidade com Max. Espero que isso aconteça nos próximos anos.