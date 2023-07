Allan chega ao Flamengo 'ansioso' e revela homenagem a Lucas Leiva

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Allan foi apresentado como reforço do Flamengo na tarde desta sexta-feira (10), no CT Ninho do Urubu, disse que estava ansioso em chegar ao clube e revelou o motivo de usar a camisa 21.

"Tenho um amigo que jogou com a 21 no Liverpool, o Lucas Leiva. Fui muito novo, não sabia nem falar 'thank you', e ele me acolheu. Esse ano, infelizmente, parou por jogar não por vontade dele, mas é uma forma de retribuir o que fez por mim. Uma forma de carinho". disse.

Allan foi o terceiro jogador apresentado pelo clube rubro-negro nesta janela, após o atacante Luiz Araújo e o goleiro Rossi.

O jogador, de 26 anos, assinou contrato até o fim de 2027.

Lucas Leiva se aposentou do futebol neste ano. Ele estava estava afastado dos gramados desde dezembro de 2022, quando foi diagnosticado com uma alteração cardíaca durante exames de rotina.

*

O QUE ALLAN FALOU?

Sorriso de felicidade

"Estava ansioso por esse momento. Feliz demais de estar aqui. Estava ansioso e, agora, estou colocando tudo para fora. O sorriso é motivo de muita felicidade", disse.

Por que o Flamengo

"A grandeza do clube. Vejo o Flamengo como o maior clube do Brasil, não foi difícil escolher. Era um sonho que eu tinha jogar aqui, e hoje poder realizar me deixa muito feliz".

"Desejo antigo, coloquei isso como meta na carreira: alcançar o alto nível para um dia poder estar aqui"

Condição física

"Tive uma lesão considerada grave pelo tempo que fiquei parado, quatro meses. Estou 100%, preciso retomar parte física e isso só se ganha jogando. A ansiedade é grande. Por mim, já teria ido para jogo de sábado [contra o Palmeiras], mas decidi dar uma segurada".

Sampaoli

"É um treinador que eu admiro muito, tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020. Estar tendo a oportunidade de trabalhar com ele

é muito bom, sou fã dele, se alguém falar mal, eu defendo. Acho que vai ser uma combinação boa".

"Tivemos alguns contatos. Ele ligava perguntando da lesão, parte física. Teve um dia que ligou perguntando se não viria, para pegar um avião e daqui resolveríamos. Falei que daria certo, deu e agora estamos felizes demais".

Negociação

"Se arrastou um pouco, mas conseguimos um bom desfecho. Estava ansioso. Não dormia. O Neto [empresário] sempre falava: 'manhã vai', e não ia. Estou feliz demais. Sorrisão de felicidade".

Pode jogar como segundo volante? "Estou aqui para ajudar o Flamengo, independentemente da posição. Sou primeiro volante de origem, mas nada impede de jogar em outras funções. Estou aqui para ajudar e dar o máximo".

Ano passado reclamou de uma falta do Pedro no duelo na Copa do Brasil

"Não foi falta (risos). Reclamei porque olhei para trás, vi que o boi tinha ido com a corda, pelo menos o VAR vai ajudar. Era a única coisa que eu podia fazer. Vamos falar de coisa boa".