Alisson pega pênalti, Liverpool bate Chelsea e vence a Copa da Inglaterra

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Chelsea e Liverpool fizeram uma grande final da Copa da Inglaterra, neste sábado (14), mas o placar no tempo normal ficou em 0 a 0. Nos pênaltis, em Wembley, o Liverpool venceu por 6 a 5 e se sagrou campeão. Alisson defendeu o pênalti de Mason Mount. Azpilicueta, para os Blues, e Mané, para os Reds, também desperdiçaram as suas cobranças.

O Liverpool ainda está na disputa dos títulos da Premier League e da Champions League. O Chelsea, por outro lado, batalha por uma vaga na próxima edição da Champions League, com Arsenal e Tottenham um pouco atrás.

Na partida, os Reds ganharam uma preocupação, já que Salah saiu de campo aos 30 minutos do primeiro tempo, com dores na virilha.

Os primeiros 45 minutos foram de grande emoção na partida. O Liverpool investiu em chegadas forte pelas laterais do ataque, com Luis Díaz e Salah, além de ter mais posse de bola. Em sequência, porém, a equipe sofreu dois sustos: primeiro, Alisson reclamou de dores após um choque com Marcos Alonso e continuou em campo. Logo depois, Salah sentou no gramado, com dores na virilha, e foi substituído.

Pelo lado do Chelsea, as chances vieram em quatro situações distintas, capitaneadas por Pulisic, além de Alonso e uma jogada de corpo com Lukaku. Nenhum lance, no entanto, precisou de uma grande defesa do goleiro Alisson.

O segundo tempo continuou a intensidade do primeiro. Logo no comecinho, o Chelsea teve três chances: Marcos Alonso, na primeira, em boa defesa de Alisson; Pulisic, após pivô de Lukaku, em nova defesa do goleiro do Liverpool; e, na terceira, uma cobrança de falta de Alonso que bateu na trave.

O Liverpool respondeu com Robertson, que cabeceou mal, e Luis Díaz, que chutou rasteiro, cruzado, mas ao lado da trave defendida pelo goleiro Mendy. A pressão continuou para os dois lados, divididas em jogadas de efeito especialmente pelas laterais.

Aos 37, vieram as duas melhores chances do jogo. Diogo Jota mandou para Mané, que ajeitou para Luis Díaz. O colombiano pegou a bola e mandou forte de perna direita. Ela explodiu na trave e foi para fora. Menos de um minuto depois, Milner cruzou para o meio da área, em Robertson, que pegou de primeira e mandou na trave novamente.

O empate no tempo normal levou o jogo a 30 minutos de prorrogação. Com o cansaço dos jogadores e pouca produção ofensiva para ambos os lados, vieram as cobranças de pênalti.

Nas penalidades, Marcos Alonso, Reece James, Barkley, Jorginho e Ziyech, converteram para o Chelsea; Azpilicueta, na segunda cobrança, desperdiçou ao mandar na trave e Mason Mount teve seu pênalti defendido por Alisson. Para o Liverpool, Milner, Thiago, Roberto Firmino, Alexander-Arnold, Diogo Jota e Tsimikas converteram; Mané teve seu pênalti defendido por Mendy.