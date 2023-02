Alison Piu e Rebeca Andrade são os atletas do ano do Prêmio Brasil Olímpico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alison dos Santos, o Piu (atletismo), e Rebeca Andrade (ginástica artística) foram os vencedores do prêmio Atleta do Ano de 2022 do Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).

Piu levou a melhor no masculino contra Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade).

"Foi mágico ter essa experiência, viver um ano onde eu consegui ganhar todas as provas e entrar na pista com confiança para fazer um bom trabalho. Então, concretizar algo que sabíamos que poderíamos fazer, algo que a gente sonhava, é muito bom, ter aquela sensação de missão cumprida, mas ainda não acabou. Temos esse ano inteiro e ano que vem tem o nosso grande objetivo que são as Olimpíadas de Paris", disse Alison.

Rebeca ficou com o prêmio pelo segundo ano seguido. Na edição de 2021, ela superou Ana Marcela Cunha (águas abertas) e Rayssa Leal (skate) na premiação.

ATLETA DA TORCIDA

Hugo Calderano (tênis de mesa) foi eleito o atleta da torcida através do voto popular. Após dois títulos do Circuito Mundial de Tênis de Mesa — WTT de Durban, na África do Sul, e o WTT Contender de Doha, no Qatar —, Hugo voltou a fazer parte do Top 5 do ranking mundial da modalidade, com 3525 pontos na classificação.

Em 2023, Calderano, de 26 anos, soma 10 vitórias em 10 jogos. O mesa-tenista não esteve presente na premiação por estar viajando para Tóquio para participar de uma competição.

OUTROS PREMIADOS

José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei, e Felipe Siqueira, mentor de Alison Piu, foram escolhidos os melhores treinadores do ano de 2022.

A ex-ginasta Daiane dos Santos, primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira, recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas e ex-atletas que representem os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.

HOMENAGENS

Prêmio Brasil Olímpico fez questão de homenagear Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé. Apesar de o futebol não entrar como modalidade na premeação, o jogador foi lembrado por toda sua história e representatividade no esporte. O Rei do futebol morreu no dia 29 de dezembro de 2022.

Além de Pelé, também foram lembrados e exatados postumamente Roberto Dinamite, ex-jogador e ídolo do Vasco, Éder Jofre, ex-pugilista e tricampeão mundial, e Izabel Salgado, ex-jogadora de vôlei e vôlei de praia.

CONHEÇA OS VENCEDORES EM CADA MODALIDADE DO PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO 2022:

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Alison dos Santos

Badminton - Ygor Coelho

Basquete 3x3 - Vitória Marcelino

Basquete 5x5 - Bruno Caboclo

Boliche - Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking - Luan dos Santos

Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos

Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhaes

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Alice de Melo

Desportos na Neve - Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Köhler

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves

Futebol - Richarlison

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim - Alice Hellem Gomes

Ginástica Rítmica - Geovanna Santos da Silva

Golfe - Frederico Biondi Figueiredo

Handebol - Bruna Aparecida de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Carlos Eduardo Ramadam

Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama - Arthur de Azevedo

Judô - Mayra Aguiar

Karatê - Douglas Brose

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Natação - Guilherme Costa

Nado Artístico - Laura Miccuci

Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu

Polo Aquático - Letícia Belorio

Remo - Beatriz Cardoso

Rugby - Luiza Campos

Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Squash - Laura Souza Bezerra da Silva

Surfe - Filipe Toledo

Taekwondo - Milena Titoneli

Tênis - Beatriz Haddad

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius D'Almeida

Tiro Esportivo - Geovana Meyer

Triatlo - Luisa Duarte

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia - Duda Lisboa - Ana Patricia

Voleibol - Gabriela Guimarães

Wrestling - Laís Nunes