Alison e Álvaro perdem para americanos no vôlei de praia em Tóquio-2020

Essa foi a primeira derrota de brasileiros no vôlei de praia nas Olimpíadas. No momento, eles estão em primeiro lugar do grupo, mas dependem de resultados para garantir a classificação às oitavas de final.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla brasileira Alison e Álvaro perdeu no vôlei de praia para os americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a 1 nesta terça-feira (27), com parciais de 22/24, 21/19 e 13/15, nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

