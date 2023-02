Alison dos Santos sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alison dos Santos, 22, sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito. Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e campeão mundial em 2022, o atleta dos 400 m com barreiras terá de passar por uma cirurgia.

Piu, como é conhecido o paulista de São Joaquim da Barra, sentiu o problema durante treinamento realizado em São Paulo. De acordo com seu clube, o Pinheiros, exames detectaram o que em termos médicos é chamado de "alça de balde".

O corredor vem recebendo acompanhamento do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e fez questão de agradecer o apoio. Não há uma data estipulada para a operação, e ainda se discute o tipo de intervenção a ser executada.

Uma opção é a sutura do menisco, com tempo de recuperação aproximado de seis meses. Outra é a retirada do menisco, o que agilizaria a volta, com recuperação em menos de dois meses, mas deixaria o atleta sem a estrutura do joelho que funciona como amortecedor e dá estabilidade.

"Agora é preciso tratar, né? Vocês estão ligados como é que funciona a vida. Agradeço a todos que estão comigo neste momento, mandando mensagens, boas energias, fazendo o possível para me confortar um pouco nesta situação", disse Alison, em vídeo dedicado aos fãs.

"Quando você recebe a notícia, é um baque. Mas estamos planejando tudo certinho, vamos fazer tudo bonitinho. Estou bem. Vamos trabalhar, tratar, fazer a cirurgia, e vida que segue. Vou continuar no meu foco. Tenho meus objetivos neste ano, no ano que vem também", acrescentou.

Piu havia estabelecido como meta de 2023 quebrar o recorde mundial de sua prova, hoje do norueguês Karsten Warholm, de 45s94. Em 2022, ele conquistou o título do Mundial, em Eugene, nos Estados Unidos, com sua melhor marca, 46s29.

O grande plano para 2024 é chegar em boas condições aos Jogos Olímpicos de Paris. Eleito na semana passada melhor atleta como melhor atleta do país no Prêmio Brasil Olímpico, ele trabalha para que a lesão seja só mais uma barreira a ser superada.