Algozes de Federer e Guga, ex-tenistas ucranianos se juntam ao exército do país

"Não me orgulho de ter deixado as crianças. Meus filhos não sabem que estou aqui. Bem, sabem que não estou em casa, mas não sabem o que é guerra e estou tentando não os envolver. Eu disse que voltaria logo, já se passaram 15 dias", afirmou.

Os dois se somam a uma série de civis que têm se voluntariado para ajudar o exército do país na guerra com a Rússia, que já está em sua quarta semana.

Stakhovski entrou para as forças da Ucrânia no início de março. Nesta terça-feira (17), ele postou em suas redes sociais a novidade de que Medvedev se juntou a ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O front de batalha ucraniano já conta com, pelo menos, dois ex-tenistas que passaram pelas principais quadras do mundo nos últimos anos: Sergei Stakhovski, 36, e Andrei Medvedev, 47.

