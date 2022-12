Alex Sandro e Danilo vão ao CT da seleção, e só Neymar fica no hotel

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O treino da seleção brasileira desta quinta-feira contou com as presenças dos laterais Danilo e Alex Sandro, que se recuperam de lesões e são desfalques confirmados para o jogo desta sexta-feira (2), contra Camarões, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Também contundido, Neymar foi o único que não compareceu ao estádio Grand Hamad, onde o Brasil treina no Qatar.

Danilo se recupera de uma lesão de ligamentos no tornozelo esquerdo, Alex Sandro trata uma lesão muscular no lado esquerdo do quadril e Neymar tem uma lesão de ligamentos no tornozelo direito. O trio não joga contra Camarões e é esperado nas oitavas de final da Copa, dia 5. Eles serão novamente avaliados no sábado para saber se têm condições de jogo.

Os três lesionados foram os únicos dos 26 convocados que não treinaram normalmente em campo nesta quinta-feira.

Danilo já tinha ido ao Grand Hamad ontem e treinou no gramado, mas usando tênis. Já Alex Sandro ficou na piscina do hotel Westin, onde a seleção está hospedada, e fez o mesmo trabalho de Neymar. Hoje, os dois laterais foram ao CT e Neymar ficou no hotel.

A seleção vai poupar todos os titulares contra Camarões. O time provável é o seguinte: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães; Antony, Rodrygo e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus.

O Brasil enfrenta Camarões às 16h (de Brasília), no estádio de Lusail. O time já está classificado para as oitavas de final da Copa.