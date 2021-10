Alemanha vence a Macedônia e é a primeira classificada para Copa de 2022

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Alemanha está classificada para a Copa do Mundo de 2022. A vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte nesta segunda-feira (11), na Toshe Proeski Arena, somada à derrota da Armênia para a Romênia, garantiram a tetracampeã mundial no Qatar.

Os gols do jogo foram marcados por Havertz, Timo Werner (duas vezes) e Musiala. A partida foi válida pela 8ª rodada do Grupo J nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

A Alemanha é a primeira seleção a se classificar para o Mundial, uma vez que o Qatar já estava garantido por ser o país-sede da Copa do Mundo.

A Macedônia do Norte conseguiu segurar a Alemanha por 45 minutos, mas uma boa atuação de Thomas Müller, abrindo espaços, e Timo Werner, com dois gols, criaram o resultado. No Grupo J, foram oito partidas e sete vitórias para os tetracampeões, ou seja, 21 pontos em oito rodadas.

Jogo

A Alemanha começou o jogo já tentando mostrar o seu cartão de visitas. No primeiro minuto, Kimmich recebeu cruzamento e cabeceou, mas o goleiro Dimitrievski fez boa defesa. Aos 17, o goleiro impediu uma nova boa chance após um desvio na zaga.

O jogo, no entanto, não permitiu grandes chances até os 20 primeiros minutos. A Alemanha tinha mais a bola, mas a Macedônia do Norte tentava construir jogadas em velocidade, sem grande sucesso.

Aos 24, Gnabry chutou de fora, após rebote em cobrança de falta, e Dimitrievski conseguiu espalmar para escanteio. No lance de escanteio, ele disputou a bola dentro da pequena área e conseguiu salvar a Macedônia do Norte.

No contra-ataque, aos 26, o time da casa conseguiu chutar a primeira bola com Elmas, em chute rasteiro defendido por Neuer.

Aos 46 minutos, depois de um tempo sem grandes chances para os dois times, a Alemanha construiu uma boa trama pelo lado esquerdo e Werner recebeu a bola, ajeitou e mandou uma bomba. A bola se chocou com a trave e sobrou para Müller, que jogou em cima da defesa.

A Macedônia do Norte até estava conseguindo segurar a Alemanha, mas um lançamento errado de Ristovski facilitou as coisas. Gnabry recuperou a bola e lançou para Müller, que avançou com tranquilidade e tocou para Havertz, que só empurrou para o gol vazio.

O jogo parecia morno, mas a Alemanha conseguiu ampliar o placar. Wirtz deu bom passe para Müller, que tocou de primeira, com categoria, para Werner. Sozinho, o atacante chutou com força no canto esquerdo de Dimitrievski.

Quatro minutos depois, Gnabry cruzou da direita e a bola foi desviada. Werner, oportunista, ficou com a bola e acertou um chute cruzado, sem chances para o goleiro Dimitrievski.

Com o placar já definido, o técnico Hansi-Flick investiu em colocar jogadores mais jovens em campo. E foi assim que se construiu a jogada do quarto gol alemão. Adeyemi tocou em profundidade para Musiala, que bateu colocado e balançou a rede..