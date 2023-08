Alemanha repete vexame do masculino ao cair na 1ª fase

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção feminina da Alemanha repetiu, oito meses mais tarde, o roteiro do masculino e se despediu de uma Copa do Mundo ainda na fase de grupos.

Pela Copa feminina, a Alemanha empatou com a Coreia do Sul e acabou eliminada. O resultado, somado ao 1 a 0 de Marrocos sobre a Colômbia, jogou as alemãs para a terceira colocação do Grupo H.

Bicampeãs, as alemãs eram as favoritas do grupo e também ao título. A seleção, porém, venceu apenas um jogo e ficou atrás de Colômbia e Marrocos.

O roteiro foi semelhante ao do time masculino na Copa do Qatar, onde a Alemanha, mesmo vencendo a Costa Rica, viu o Japão surpreender e ficar uma uma das vagas para o mata-mata.

Na Copa de 2018, os alemães —atuais campeões mundiais na época— também caíram na primeira fase, curiosamente contra a Coreia do Sul.

ASIÁTICOS SÃO PEDRAS NO SAPATO

As coreanas foram para o jogo contra a Alemanha sem somar pontos ou marcar gols. Elas, porém, apostaram na forte marcação para não saírem zeradas do Mundial.

As alemãs avançavam com uma vitória, mas estavam muito afobadas e dependentes da artilheira Alexandra Popp.

"Não sei o que dizer e o que se passou aqui. Não era isso que queríamos", disse Alexandra Popp, atacante da Alemanha, após a eliminação

O sentimento foi o mesmo de oito meses atrás, quando a seleção masculina goleou, mas não avançou. Na última rodada da fase de grupos do Mundial do Qatar, os alemães fizeram 4 a 2 na Costa Rica, mas terminaram em terceiro.

A Alemanha terminou a fase de grupos os mesmos quatro pontos da Espanha, mas levou a pior no saldo de gols.

Surpreendentemente, quem ficou com a primeira colocação da chave foi o Japão, que venceu os dois europeus e perdeu para a Costa Rica.

Já em 2018, a Coreia do Sul aprontou e venceu a Alemanha por 2 a 0. A seleção de Joachim Löw acabou na última colocação do Grupo F quatro anos após conquistar o título.