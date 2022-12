Alemanha mantém Hansi Flick no comando da seleção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A DFB (Federação Alemã de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (7) que o técnico Hansi Flick vai continuar no comando da seleção. A imprensa local especulava que o treinador poderia ser demitido após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

A decisão de manter o treinador ocorreu após uma reunião entre Flick e a DFB. Segundo os dirigentes alemães, a meta a partir de agora é o título da Eurocopa de 2024, que será disputada na própria Alemanha.

"Estamos todos convencidos de que a Eurocopa de 2024 em nosso próprio país representa uma grande oportunidade para o futebol na Alemanha. Nosso objetivo é fazer deste torneio um sucesso esportivo. Temos total confiança em Hansi Flick e acreditamos que ele dominará este desafio junto com sua equipe", disse Bernd Neuendorf, presidente da DFB, em comunicado da entidade.

Hansi Flick, 57, assumiu o comando da seleção alemã em agosto de 2021, na vaga de Joachim Löw, após deixar o Bayern de Munique. Ele também se pronunciou na mesma nota da DFB.

"Minha comissão técnica e eu estamos otimistas sobre a Eurocopa em nosso próprio país. Como equipe, podemos conseguir muito mais do que mostramos no Qatar. Perdemos uma grande oportunidade lá. Vamos aprender nossas lições com isso. Tenho fé no caminho conjunto acordado hoje com Bernd Neuendorf e Aki Watzke [dirigentes da DFB]. Todos nós queremos que toda a Alemanha se reúna atrás da seleção nacional novamente."

Logo após o fiasco na Copa do Mundo, especulava-se uma grande reforma na seleção, e os rumores cresceram com a demissão de Oliver Bierhoff, que ocupava havia 18 anos o posto de diretor esportivo. Para a vaga dele, a DFB ainda não definiu um nome.