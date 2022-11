Alemanha e Espanha estão no grupo E na 1ª fase da Copa 2022

A primeira fase do Mundial acontece entre os dias 20 de novembro e 2 de dezembro. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final.

DATAS DE TODOS OS JOGOS DO GRUPO DE ALEMANHA E ESPANHA (E) NA COPA DO MUNDO 2022:

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha e a Alemanha estão no grupo E da primeira fase da Copa do Mundo 2022. As seleções são acompanhadas por Japão e Costa Rica

