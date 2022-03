Alemanha domina jogo e vence Israel por 2 a 0 em amistoso

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A Alemanha não enfrentou dificuldades para vencer amistoso disputado com Israel na tarde deste sábado (26). A seleção tetracampeã mundial fez 2 a 0 diante dos adversários, em partida disputada em Sinsheim, na Alemanha. Os gols foram marcados por Kai Havertz, Timo Werner.

Desde o início, o grupo comandado por Hans Flick foi melhor e se impôs na partida. A equipe conseguiu traduzir sua vantagem em gols no final do primeiro tempo: aos 35 minutos, Havertz abriu o placar. Dez minutos depois, Werner ampliou a vantagem. Durante a segunda etapa, a Alemanha seguiu pressionando e perdeu até pênalti, com Müller, mas não conseguiu marcar o terceiro gol.

Na próxima terça (29), a Alemanha disputa amistoso contra a Holanda. A seleção de Israel receberá a Romênia no mesmo dia.

A Alemanha, desde o início, buscou ter o domínio das ações do jogo. Melhor tecnicamente, os alemães controlaram o duelo a ponto de ter Stegen ser utilizado apenas em passes na saída de bola. No campo ofensivo, Havertz se destacou. Foram dos pés dele que saíram as principais jogadas de perigo da sua seleção. Ele perdeu boa chance dentro da área. Werner e Gundogan também tiveram oportunidades, mas não conseguiram finalizar no gol.

A pressão alemã deu resultado aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, Havertz apareceu livre na primeira trave para cabecear com perfeição e abrir o placar do jogo. Dez minutos depois, também em bola parada, a Alemanha aumentou. Gundogan cruzou na área e Werner desviou para o fundo das redes.

O roteiro da partida seguiu praticamente inalterado depois do intervalo. A Alemanha, mesmo com modificações, seguiu dominando. Werner até marcou o terceiro gol, mas o atacante estava em posição irregular. Musiala e Draxler também perderam chances. Israel conseguiu assustar em uma ocasião, quando Dabbur recebeu na área, driblou e finalizou, mas a bola foi bloqueada por Tah.

Fora isso, os israelenses não conseguiam incomodar a seleção adversária e nem impedir a troca de passes. Com muita paciência, a Alemanha controlou a partida e seguiu criando chances. Kehrer, Raum e Musiala criaram oportunidades para o terceiro gol alemão, mas pararam nos adversários.

Com o jogo dominado, a Alemanha diminuiu um pouco a intensidade, mas seguiu controlando a partida e sem sofrer sustos.

Aos 44 minutos, Nmecha foi derrubado na área, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Müller carimbou a trave e perdeu a chance de fazer o terceiro gol. Nos acréscimos, Schlotterbeck falhou e cometeu pênalti em Cohen. Trapp defendeu a cobrança.