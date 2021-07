Alberto Dualib, presidente do Corinthians de 1993 a 2007, morre aos 101 anos

"Infelizmente hoje nos deixou um grande corintiano que muitos reclamam, mas foi um grande presidente. Vá com Deus amigo e sabemos que sempre olhará pelo Corinthians", disse o empresário Andres Sanchez, ex-presidente do clube.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário esportivo Alberto Dualib, presidente do Corinthians de 1993 a 2007, morreu aos 101 anos no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, onde estava internado desde junho. A causa da morte não foi informada.

