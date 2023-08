Alba Redondo sacode Espanha com homenagem a tio e beijo na namorada

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alba Redondo tem sido uma das melhores jogadoras da Espanha nesta Copa do Mundo feminina. Antes na condição de reserva, a atacante de 26 anos vem ganhando espaço na equipe de Jorge Vilda.

Alba Redondo soma três gols e uma assistência neste Mundial até o momento. Ela surge como a parceira ideal das outras artilheiras da Espanha no torneio, Bonmatí e Hermoso —ambas também com três tentos.

A atacante iniciou como reserva nos jogos da Espanha na fase de grupos, mas entrou no decorrer da partida em todos e mostrou conhecer o caminho das redes.

Ela contribuiu com um gol e uma assistência quando ganhou sua chance como titular, contra a Suíça nas oitavas. A tendência é que permaneça na equipe principal na partida das quartas de final do torneio.

A nova destaque da seleção espanhola também se mostra bastante "família" e chama atenção por algumas atitudes referentes a isso.

Alba Redondo tem uma comemoração em homenagem ao seu tio, José Navarro, falecido na queda do avião militar YAK-42 em maio de 2003.

No antebraço direito, ela ostenta o texto "Arriba los corazón" —frase assinada por seu tio nas cartas—, tatuagem que beija sempre que faz um gol.

"O simples fato de dedicar um gol a ele é uma motivação para mim. O meu tio era um grande fã de futebol, se estivesse vivo iria comigo para todo o lado", explica. Quando era criança, Alba recebeu de seu tio um par de luvas do ex-goleiro espanhol Iker Casillas. "José trouxe isso para você antes de ir para o céu", relata a atleta, que sonhava em defender o gol.

Redondo também demonstra bastante afeto por sua namorada, Cristina Monleón, e vai em direção às arquibancadas para beijá-la, após todos os jogos.

DE GINASTA A JOGADORA DE FUTEBOL INSPIRADA POR INIESTA

A história de Alba Redondo é peculiar, pois desde pequena ela quase seguiu carreira na ginástica artística, mas descobriu que não era sua paixão.

Algumas influências ajudaram na migração para o futebol. A principal delas é seu irmão, que participava de torneios amadores em sua cidade e sempre a levava para assistir.

"Eu me apaixonei pelo futebol porque brincava no recreio com os meninos. Quando viram que eu chutava a bola mais do que qualquer outra coisa, eles me mudaram para o futebol", conta Alba.

Um famoso jogador também inspirou a artilheira: trata-se de Andrés Iniesta, autor do gol mais importante da história da Espanha e ídolo do Barcelona.

Alba recebeu conselhos de Iniesta, que ainda estava no começo de sua carreira, após conhecer o meia em um campeonato local (no mesmo lugar onde seu irmão atuava).

"Tiramos uma foto com Iniesta e essa imagem sempre esteve no quarto de Alba. À medida que Iniesta foi crescendo na carreira, ela foi sentindo uma admiração maior por ele, e é assim até hoje", disse o pai da jogadora, em entrevista ao El Mundo.

MAIS SOBRE ALBA REDONDO

Nascida em 27 de agosto de 1996, Alba Redondo começou sua carreira em 2015, no Albacete, time do interior da Espanha.

A atacante ficou no Albacete por quatro temporadas até acertar com um dos principais times do futebol feminino, o Levante, em 2019.

De lá para cá, sua carreira só ascendeu. A camisa 10 do Levante se tornou uma das referências do país e foi artilheira do Campeonato Espanhol na última temporada, com 27 gols em 30 jogos.

Convocada pela Espanha desde 2018, a atleta tem 14 gols em 31 partidas na seleção até o momento.