Alavés e Barcelona empatam por 1 a 1 no Campeonato Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alavés e Barcelona empataram por 1 a 1 neste sábado (31). Os times, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi realizado no Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz.

Com o resultado, o Alavés chegou a 8 pontos na tabela, permanecendo na 13º posição. O Barcelona, por sua vez, ficou com 8 pontos e subiu para a 12º posição.

O zagueiro espanhol Pique recuou na fogueira para o goleiro brasileiro Neto, que se enrolou com a bola e acabou perdendo para Luis Rioja que completou para o fundo do gol. O Barcelona empatou com gol de Griezmann. Em uma bola dividida pela zaga do Alavés, Griezmann conseguiu se antecipar e tocou na saída do goleiro Pacheco. Na próxima rodada o Alavés enfrenta o Levante em jogo marcado para 8 de novembro de 2020, às 14h30, no Ciutat de València, em Valencia, enquanto o Barcelona encara o Betis no Camp Nou, em Barcelona, no sábado (7) às 12h15.