Alan Franco, do Atlético-MG, é detectado com Covid-19 na seleção do Equador

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG terá o desfalque do meia-atacante Alan Franco logo que ele retornar da seleção do Equador. É que a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) informou, neste sábado (14), que o meio-campista atleticano testou positivo para Covid-19 durante o período de convocatória para os jogos da "La Tri" contra Bolívia e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copo do Mundo de 2022, no Qatar. Franco está assintomático, de acordo com informações oficiais.

"Com respeito irrestrito ao Protocolo de Biossegurança da Conmebol-Fifa para as Eliminatórias para a Copa do Mundo Qatar 2022, implantado na Casa da Seleção e após a realização dos testes periódicos de PCR em toda a delegação Sênior, o Departamento Médico Informa que os jogadores Enner Valencia, Alan Franco e Diego Palacios testaram positivo para Covid-19. O isolamento correspondente foi arranjado e eles vão deixar a concentração", diz parte do comunicado oficial publicado no site da FEF.

Alan Franco substituiu o volante Moisés Caicedo e jogou os 14 minutos finais da vitória do Equador por 3 a 2 sobre a Bolívia, no estádio Hernando Siles, em La Paz, capital boliviana. O jogo valeu pela 3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022.